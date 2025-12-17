Ein junger Lkw-Fahrer ist heute Morgen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Autofahrer auf der A1 bei Stuhr mussten seit den frühen Morgenstunden geduldig sein.

Stuhr - Ein schwerer Lastwagenunfall hat den Verkehr auf der Autobahn 1 bei Stuhr (Landkreis Diepholz) über Stunden erheblich beeinträchtigt. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg ist inzwischen wieder freigegeben, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilte.

Die A1 war zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum seit dem frühen Morgen voll gesperrt. Nach Polizeiangaben war gegen 6.35 Uhr ein 25 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Osnabrück auf einen am Stauende stehenden Sattelzug aufgefahren. Er wurde nach dem Aufprall in seiner stark beschädigten Fahrerkabine eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand demnach nicht. Der 51 Jahre alte Fahrer des anderen Sattelzugs blieb unverletzt.

Vor der Bergung des Lastwagens musste Gefahrgut aus einem Tank umgepumpt werden. Dabei handelte es sich um ätzendes Eisenchloridsulfat. Gefahrgut sei nicht ausgetreten, sagte der Sprecher am Abend.