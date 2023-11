Neuensalz - Ein Lkw-Fahrer ist auf der A72 in Richtung Hof im Vogtlandkreis einem Auto ausgewichen und in eine Baustelle gefahren. Der unbekannte Unfallverursacher sei am Mittwochnachmittag von der Unfallstelle auf Höhe der Ortslage Neuensalz geflohen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Beim Überholen eines Lkws auf Höhe einer Baustelle übersah ein Autofahrer einen weiteren Wagen auf dem linken Fahrstreifen. Bevor es zum Zusammenstoß kam, bemerkte der Fahrer das Auto. Als er deshalb zurück auf die rechte Spur wechselte und stark bremste, musste der hinter ihm fahrende 62-jährige Lkw Fahrer nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dadurch kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr mehrere Leitpfosten sowie einen Verkehrszeichenträger der Baustelle.

Der unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit. Aufgrund der Bergung des Sattelzuges kam es ab Mittwochnachmittag für drei Stunden zu Verkehrsbehinderungen auf der A72 in Richtung Hof. Der Sachschaden beträgt 85 000 Euro. Verletzt wurde niemand.