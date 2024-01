Ein Zug des Bahnunternehmens Abellio steht in Erfurt im Hauptbahnhof.

Magdeburg - Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat beim Bahnkonkurrenten Abellio zu Beginn des ersten Streiktages nicht zu nennenswerten Auswirkungen geführt. Es seien keine Störungen bekanntgeworden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Verlauf der kommenden Tage Beschäftigte des Schienennetzbetreibers am Streik beteiligen und dadurch Streckenabschnitte nicht befahren werden könnten.

Abellio selbst wird zurzeit nicht bestreikt. Nach Angaben der GDL findet die Abschlussrunde der Tarifgespräche mit dem Unternehmen ab dem 18. Januar statt. Bei der Deutschen Bahn läuft der Arbeitskampf seit dem frühen Mittwochmorgen und soll bis Freitagabend dauern.

Abellio Mitteldeutschland bietet vor allem in Sachsen-Anhalt viele Regionalverbindungen an, fährt aber auch auf mehreren Linien in Thüringen.