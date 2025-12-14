Die Schmalspurbahnen rund um Dresden nehmen nach Wartung ab Sonntag wieder Fahrt auf. Was sich für Fahrgäste der Lößnitzgrundbahn und Weißeritztalbahn ändert.

Moritzburg - Nach Wartungsarbeiten sind die Schmalspurbahnen im Dresdner Umland wieder am Start. Mit dem 14. Dezember gilt für die Weißeritztalbahn und die Lößnitzgrundbahn der Regelfahrplan, wie die sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH mitteilte.

Die Weißeritztalbahn verkehrt täglich mehrmals zwischen Freital-Hainsberg und dem Kurort Kipsdorf und ging 1882 in Betrieb. Sie gilt als Deutschlands dienstälteste Schmalspurbahn. Die Lößnitzgrundbahn verbindet mehrmals am Tag Radebeul und Radeburg und nahm 1884 Fahrt auf. Beide Bahnen gelten als Touristenattraktion, werden aber auch von Einheimischen im Nahverkehr genutzt.

Doch so richtig starten die Schmalspurbahnen erst ab März 2026 wieder durch, wenn die Sommersaison beginnt. Dann fahren laut SDG auch wieder Spätzüge der Lößnitzgrundbahn sowie der Weißeritztalbahn.