Lösung für Uferhallen im Wedding in Sicht

Ein Teil der Uferhallen in Wedding.

Berlin - Für die Berliner Uferhallen mit ihren zahlreichen Ateliers zeichnet sich eine Lösung ab. Das Land Berlin soll über die gemeinnützige Kulturraum GmbH Generalmieterin der Uferhallen-Ateliers im Wedding für die nächsten 30 Jahre werden, wie der rbb am Freitag berichtete. Die Ateliers sollen dann an die Künstlerinnen und Künstler weitervermietet werden. Kultursenator Joe Chialo (CDU) sprach von einer „guten Nachricht“. In den Uferhallen haben unter vielen anderen auch Katharina Grosse und Monica Bonvicini ihre Ateliers.