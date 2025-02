Ein Lotto-Spieler aus dem Saalekreis hat beim Glücksspiel fast eine Million Euro abgeräumt. So gering war sein Spieleinsatz.

Lotto-Gewinner in Sachsen-Anhalt: Glückspilz aus Saalekreis räumt knapp eine Million ab

Merseburg. - Nur knapp an einem Millionengewinn ist ein Lotto-Spieler aus dem Saalekreis vorbeigeschrammt, wie die Glücksspielgesellschaft meldet.

Demnach erzielte der Spieler in der Zusatzlotterie Spiel 77 einen Gewinn von 977.777 Euro. Der Glückspilz lag bei der Ziehung am 22. Februar bei allen sieben Ziffern der siebenstelligen Gewinnzahl (6, 3, 6, 5, 4, 7, 1) richtig. Die Chance auf so einen Jackpot liegt bei etwa 1 zu 1,1 Millionen.

Lotto-Gewinn aus Saalekreis: Fast Millionär für 8,55 Euro

Der Gewinner kreuzte auf seinem Spielschein neben den vier Tipps des Spiels 6aus49 auch die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 an. Dabei brachte er es gerade mal auf einen Spieleinsatz von 8,55 Euro.