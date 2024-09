Magdeburg - Die Lottogesellschaft Lotto-Toto fördert mit 944.000 Euro gemeinnützige Projekte in Sachsen-Anhalt. Der Aufsichtsrat hat das Geld für 25 Vorhaben freigegeben, wie eine Lotto-Sprecherin mitteilte. Die höchstmögliche Einzelförderung gehe mit 75.000 Euro an den Europa-Jugendbauernhof in Deetz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), wo mit dem Ausbau eines Gebäudes 27 zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden sollten.

Unterstützt wird ebenso die Stiftung Familie in Not mit 62.000 Euro, die unverschuldet in finanzielle Not geratenen Familien, Alleinerziehenden oder werdenden Müttern hilft. Etwa ein Drittel der bewilligten Gelder kommt der Kultur in Sachsen-Anhalt zugute – unter anderem dem Kurt Weill Fest und den Händel-Festspielen. Weiterhin wird die Rekonstruktion des Treppenturms der Wallwitzburg im Dessau-Wörlitzer Gartenreich mit 57.000 Euro gefördert.

Die Mittel stammen aus den Spieleinsätzen für Produkte von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt. Von jedem eingesetzten Euro kommen rund 20 Cent gemeinnützigen Projekten im Land zugute. In diesem Jahr wurden den Angaben zufolge bislang rund 328 Anträge bewilligt und 5,57 Millionen Euro vergeben.