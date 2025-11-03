Bremen - Lotto Bremen warnt vor Betrugsanrufen. Derzeit würden verstärkt Haushalte in der Hansestadt von Anrufern kontaktiert, die sich als Lotto-Mitarbeiter ausgeben, teilte das Unternehmen mit. Abgefragt würden etwa Adress- und Kontodaten für die angebliche Verlängerung eines Abos. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Lotto-Mitarbeiter grundsätzlich keinen telefonischen Kontakt zu Privatpersonen aufnehmen, um diese zum Abschluss eines Spielvertrages zu bewegen oder persönliche Daten abzugleichen. Es empfiehlt, generell keine Daten am Telefon preiszugeben und das Gespräch im Zweifelsfall zu beenden.