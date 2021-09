Löwen müssen um Einzug in Gruppenphase bangen

Heidelberg - Die Rhein-Neckar Löwen müssen um den Einzug in die Gruppenphase der European League bangen. Der nordbadische Handball-Bundesligist kam am Dienstag in der 2. Qualifikationsrunde gegen Benfica Lissabon nur zu einem glücklichen 31:31 (15:16). Acht Sekunden vor dem Abpfiff rettete Uwe Gensheimer dem zweifachen deutschen Meister mit einem verwandelten Siebenmeter das Remis.

Mit sieben Treffern war der langjährige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft auch der erfolgreichste Torschütze der Löwen, die vor 945 Zuschauern im Heidelberger SNP Dome das gesamte Spiel über eklatante Abwehrschwächen zeigten und nach dem Seitenwechsel sogar mit 17:21 (39.) zurücklagen. Anschließend brachte selbst eine 30:28-Führung (56.) keine Sicherheit. Das Rückspiel findet am 28. September in Lissabon statt.