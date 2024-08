Ludwig will Aufgabe im Beach-Volleyball übernehmen

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig tritt in Hamburg von der internationalen Bühne ab.

Hamburg - Nach ihrem Karriereende will Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig dem Beach-Volleyball erhalten bleiben. „Ich werde alles dafür tun, dass ich weiter eine Rolle im Beach-Volleyball spielen und den Sport weitertragen werde“, sagte die 38-Jährige wenige Tage vor dem Elite-Turnier Beach Pro Tour in ihrer Wahl-Heimat Hamburg. „Ich möchte gerne meine Erfahrung weitergeben und meine Energie hineinstecken.“

Nach ihrem frühen Aus mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Ludwig ihren Rücktritt nach der Saison angekündigt. Bei dem hochklassigen Turnier von Donnerstag bis Sonntag in Hamburg nimmt sie Abschied von der internationalen Bühne. Eine Woche später bestreitet sie mit Lippmann bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorf ihr letztes Turnier.

„Es ist jetzt einfach gut. Es war eine ganz tolle Zeit, 20 Jahre, in der ich es gelebt und geliebt habe und weiter lieben werde“, betonte sie in Hamburg. Ihr Ehrgeiz ist ungebrochen. „Wir wollen versuchen, noch einmal Feuer aufs Feld zu bringen“, kündigte Ludwig an. „Das sind unsere letzten beiden Turniere zusammen. Die wollen wir genießen und nicht dumm herumstehen auf dem Feld.“