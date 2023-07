Quedlinburg/Ballenstedt - Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten soll die Lungenklinik Ballenstedt zum 1. Januar 2024 in das Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben nach Quedlinburg umziehen. Das teilte das Harzklinikum am Freitag mit. Mit dem Schritt sollen die medizinische Kompetenz der Ballenstedter Klinik und die Arbeitsplätze gesichert werden.

Die Zahl der Patienten in der Lungenklinik hat sich den Angaben zufolge in den vergangenen fünf Jahren nahezu halbiert. Von 80 Klinikbetten seien im Vorjahr durchschnittlich nur knapp die Hälfte belegt gewesen. „Angesichts dieser dramatischen Entwicklung müssen wir jetzt reagieren. Die Lungenklinik ins Harzklinikum zu integrieren, ist nach unserer festen Überzeugung der richtige Schritt“, sagte der Geschäftsführer des Harzklinikums Peter Redemann. Der Klinik in Ballenstedt droht in diesem Jahr ein Minus von 2,2 Millionen Euro.