In Berlin brennen in der Nacht auf Freitag erneut mehrere Autos. Verletzt wird niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

In Berlin haben in der Nacht auf Freitag wieder Autos gebrannt. (Symbolbild)

Berlin - Zwar blieb der 1. Mai in Berlin weitgehend friedlich, dennoch haben in der Nacht auf Freitag erneut mehrere Autos in Berlin gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Unbekannte zündeten demnach in der Seydelstraße in Berlin-Mitte ein Luxus-Auto an. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Flammen beschädigten auch zwei umstehende Autos schwer. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet. Verletzt wurde niemand.

Gegen Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zudem in die Kienitzer Straße in Neukölln gerufen sowie etwas später in die Ringallee in Pankow. Auch hier brannte jeweils ein Wagen. Die Flammen konnten gelöscht werden.