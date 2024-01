Luxusartikel vom Leipziger Flughafen in alle Welt

Blick auf das neue Logistikzentrum des Unternehmens Mytheresa am Flughafen Leipzig/Halle.

Schkeuditz - Der Logistikstandort am Flughafen Leipzig/Halle wächst. Das Münchner Unternehmen Mytheresa, eine Online-Plattform für Luxusmode, hat am Donnerstag in Schkeuditz ein Logistikzentrum offiziell eröffnet. Auf einer Fläche von etwa 55.000 Quadratmeter bietet das Zentrum Platz für bis zu fünf Millionen Luxusartikel aus den Kategorien Damenmode und Echtschmuck, wie das Unternehmen mitteilte.

Durch die unmittelbare Nähe zum Flughafen könnten 20 Prozent der Bestellungen künftig einen Tag früher ausgeliefert werden, erläuterte Michael Kliger, Chef von Mytheresa. Insgesamt sollen am Standort bis zum Jahr 2030 mehr als 1000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Ansiedlung stärke die Region Leipzig als wichtigen internationalen Logistikstandort, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag bei der Eröffnung laut einer Mitteilung.