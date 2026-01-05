Ein Elternpaar soll auf einem Parkplatz die eigene Tochter misshandelt haben. Zeugen riefen die Polizei. Die ermittelt nun gegen Mutter und Vater.

Ein Jugendamt hat das Mädchen und seinen jüngeren Bruder in Obhut genommen. (Symbolbild)

Ahrensfelde - Nach einem Übergriff auf ein Mädchen auf einem Parkplatz in Ahrensfelde (Landkreis Barnim) ermittelt die Polizei gegen die Eltern. Es stehe der Verdacht der Misshandlung von Schutzbefohlenen im Raum, sagte ein Sprecher der Polizei. Die beiden sollen ihre zwölfjährige Tochter am Freitag auf einem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt geschlagen, getreten und sehr grob gezerrt haben.

Die Mutter habe das Mädchen gegen das Auto geschubst und es dann auf die Rückbank gestoßen, berichtete die Polizei unter Bezug auf die Zeugen. Der Vater habe die Tochter geschlagen, als sie im Auto gesessen habe.

Als die Polizeibeamten den Fall klären wollten, sei bekanntgeworden, dass es regelmäßige körperliche Übergriffe der Eltern auf ihre Kinder gebe - auch auf den siebenjährigen Sohn, teilte die Polizei mit. Welchen Zeitraum das betrifft, war zunächst unklar.

Das Mädchen ist zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen. Ein Jugendamt in Berlin hat die beiden Kinder in Obhut genommen.