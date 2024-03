In Magdeburg hat die Frühjahrsbepflanzung begonnen. In den kommenden Tagen sollen Tausende neue Blumen die Beete der Stadt zum Erleuchten bringen.

Magdeburg - Frische Farbtupfer für Magdeburg: In der Landeshauptstadt hat am Donnerstag die diesjährige Frühjahresbepflanzung begonnen. Insgesamt werden in diesem Jahr 48 200 Frühjahresblumen für rund 18.200 Euro gepflanzt, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Demnach bepflanzen die Gärtnerinnen und Gärtner des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg zunächst die Schmuckbeete am Rathaus und im Stadtzentrum mit den Frühlingsboten. In den nächsten Tagen werden dann weitere Blumenbeete im Stadtgebiet und auf den städtischen Friedhöfen mit insgesamt 29 500 Stiefmütterchen, 16.550 Hornveilchen, 1250 Vergissmeinnicht und 900 Tausendschön bepflanzt.