Im Jahr nach dem Anschlag war ein Rückgang bei den Besucherzahlen einkalkuliert: Die Organisatoren vom Weihnachtsmarkt Magdeburg zeigen sich dennoch zufrieden.

Magdeburg - Organisatoren und Händler des Magdeburger Weihnachtsmarkts zeigen sich trotz zurückgegangener Besucherzahlen mit dem Verlauf in diesem Jahr zufrieden.

„Nach dem furchtbaren Anschlag im vergangenen Jahr war uns bewusst, dass es einen Rückgang in den Besucherzahlen geben wird“, erklärte Paul-Gerhard Stieger, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, auf Nachfrage.

„Der Rückgang war nicht so dramatisch wie befürchtet. Die Händler und Schausteller sind froh, dass der Magdeburger Weihnachtsmarkt 2025 stattfinden kann. Auch neue Standbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt waren mit dem Umsatz zufrieden.“ Zahlen nannte Stieger nicht.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt läuft noch bis zum 29. Dezember, er pausiert am 24. und 25. Dezember.

Vor einem Jahr war ein 51-Jähriger aus Saudi-Arabien mit einem Mietwagen durch eine breite Lücke in einer Absperrung auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gefahren. Es starben sechs Menschen, mehr als 300 wurden verletzt. Derzeit läuft der Prozess gegen den Todesfahrer.

Die Stadt entschied sich, den Markt wieder am selben Ort zu veranstalten, wenn auch neu gestaltet. Zudem wurden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. „Die neue Anordnung der Stände auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde von den Gästen sehr gelobt“, erklärte Stieger weiter. „Dadurch gibt es deutlich mehr Aufenthaltsqualität.“