Der Wechsel von Magdeburgs Trainer Titz hat sich in die Länge gezogen. Mit dem Nachfolger war sich der Verein schon lange einig.

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat bereits schnell die Nachfolge für den scheidenden Trainer Christian Titz gefunden. Kurz nach dem Saisonende hatte Magdeburgs Geschäftsführer Otmar Schork den Stuttgarter Übungsleiter Markus Fiedler, der sich auf dem Weg zum DFB-Pokalfinale nach Berlin befand, in der Region Heidelberg getroffen. Nach einem „sehr intensiven Austausch war sehr früh klar, dass wir den Weg gemeinsam gehen wollen“, sagte Schork über den damaligen Trainer der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart.

„Markus hat einen hervorragenden Job beim VfB gemacht. Er ist mit einer jungen hungrigen Mannschaft aufgestiegen, hat die Klasse gehalten und dabei guten Fußball spielen lassen“, sagte Schork. Der 39-Jährige stößt erst zum Trainingsauftakt am kommenden Montag zur Mannschaft. Die von Mittwoch bis Freitag laufenden Laktattests und die Diagnostik laufen noch ohne den neuen Trainer, der aber schon mit Spielern Telefongespräche geführt und regen Austausch gehabt habe.

Titz mit finalem Wunsch Anfang Juni

Dass Fiedler erst am vergangenen Sonntag als neuer Trainer vorgestellt werden konnte, lag auch an den zähen Verhandlungen mit dem Zweitliga-Konkurrenten Hannover 96. Zuvor hatte Titz auch in den Notizbüchern anderer Vereine gestanden.

Final habe Titz Anfang Juni Schork unterrichtet, dass er Hannover gerne übernehmen würde: „Das hat sich ein Stück weit hingezogen, aber das gehört zum Geschäft auch dazu.“

Ablöse für beide Trainer fällig

Angesichts der langen Zeit der offenen Stelle in Magdeburg hätten weitere arbeitslose Trainer für den Job angefragt. Schork habe manche Gespräche geführt, betont aber, dass er sich mit „niemanden getroffen“ habe, weil die Suche nach einem neuen Trainer für ihn schnell beendet war.

Wie Magdeburg eine Ablöse von Hannover 96 erhalten hat, musste auch Schork eine gewisse Summe für Fiedler ins Schwabenland überweisen. Im Gegensatz zu den Verhandlungen mit Hannover sei man sich mit dem VfB Stuttgart schnell einig geworden.