Der SC Magdeburg muss in Erlangen mit einem Remis leben. Keine 48 Stunden nach dem Sieg in Barcelona retten die Elbestädter am Ende ein 31:31.

Nürnberg - Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga den ersten Punkt abgegeben. Keine 48 Stunden nach dem Sieg beim FC Barcelona kamen die Elbestädter beim HC Erlangen nicht über ein 31:31 (11:16) hinaus. Dabei war Omar Ingi Magnusson mit elf Toren bester Magdeburger Werfer.

Beim SCM war Magnus Saugstrup wieder im Kader, saß zunächst auf der Bank. Auf dem Feld kamen die Magdeburger nicht gut in die Partie, vergaben einige Abschlüsse und liefen einem Rückstand hinterher (2:5/8.). Die Grün-Roten arbeiteten sich ins Spiel, scheiterten aber zu oft am Ex-Magdeburger Dario Quenstedt im Tor, um auszugleichen (7:8/21.). Mehrere Magdeburger Fehlversuche nutzte Erlangen, um die Führung vor der Pause auszubauen.

Magdeburger Energieleistung nur teilweise belohnt

Nach dem Seitenwechsel kam Magdeburg stärker auf, verkürzte allmählich den Rückstand und zwang Erlangen zur Auszeit (16:18/38.). Eine Ausgleichschance setzte Lukas Mertens an den Pfosten (40.), aber Magdeburg war wieder in Schlagdistanz. Dann aber riss der Spielfaden beim SCM wieder und Erlangen erhöhte auf vier Tore (20:24/47.).

Magdeburg kämpfte sich erneut zurück und glich aus (27:27/54.). In der Schlussphase sah Erlangen dann schon wie der sichere Sieger aus, am Ende erreichte der SCM aber ein Remis.