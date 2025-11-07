Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sollen in der nächsten Woche Elemente für den Zufahrtsschutz aufgebaut werden. (Archivbild)

Magdeburg - Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sollen in der nächsten Woche Elemente für den Zufahrtsschutz aufgebaut werden. Die Kosten betragen rund 250.000 Euro, wie die Stadt mitteilte. Zu den Elementen gehören etwa Betonsteine und Sperrpoller. „Ein Großteil der Schutzelemente ist neu.“ Bei der Konzepterstellung wurde nach Angaben der Stadt eine Handreichung des Bundesverbandes für Veranstaltungssicherheit berücksichtigt.

Die Eröffnung des Weihnachtsmarkts ist für den 20. November geplant. Am 20. Dezember, wenn sich der Anschlag jährt, soll der Weihnachtsmarkt geschlossen bleiben.

Der Markt selbst wird in diesem Jahr anders aussehen als im vergangenen Jahr, als ein 50-Jähriger mit einem Mietwagen durch die Stände fuhr und dabei sechs Menschen tötete und mehr als 300 verletzte. Taleb al-Abdulmohsen hatte Lücken genutzt, um auf den Weihnachtmarkt zu fahren und ihn in Richtung einer zentralen Straße auch wieder zu verlassen. Direkt nach der Tat wurde er festgenommen. Der Prozess gegen den Täter beginnt am Montag.