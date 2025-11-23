Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat die ersten Tage hinter sich. Die Besucher zeigen sich nach den Ereignissen im vergangenen Jahr rücksichtsvoll. Wie der Veranstalter den Auftakt bewertet.

Magdeburg - Der Veranstalter des Magdeburger Weihnachtsmarkts ist mit dem Auftakt zufrieden. „Wir sind gut gestartet, es war alles sicher“, sagte der Geschäftsführer der Weihnachtsmarkt GmbH, Paul-Gerhard Stieger, der Deutschen Presse-Agentur. Die Besucherzahlen seien bislang etwas geringer als im vergangenen Jahr, die Schausteller seien vor dem Hintergrund der besonderen Situation dennoch zufrieden. Laut Stieger gehe es insgesamt sehr rücksichtsvoll zu. „Die Menschen gehen freundlich miteinander um.“

Der Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt war am Donnerstag eröffnet worden. Am Montag soll zwischen 16.00 und 17.00 Uhr der Weihnachtsmann auf den Markt kommen. Geschlossen bleibt der Weihnachtsmarkt unter anderem am 20. Dezember, ein Jahr nach dem Anschlag im vergangenen Dezember.

Am 20. Dezember 2024 war der damals 50 Jahre alte Taleb al-Abdulmohsen mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Dabei starben sechs Menschen, mehr als 300 wurden verletzt. Derzeit läuft der Prozess gegen den Todesfahrer am Landgericht Magdeburg. Der Mann hatte Lücken in Absperrungen genutzt, um auf den Markt zu fahren. In Magdeburg hatte man sich nach dem Anschlag umfangreich zu Sicherheitsmaßnahmen beraten lassen und das Sicherheitskonzept grundlegend überarbeitet.