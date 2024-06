Sieben Wochen hat der 1. FC Magdeburg für die Vorbereitung anberaumt. Am Dienstag legte das Team los, ein Spieler musste die erste Einheit vorzeitig beenden.

Magdeburg - Mit allen Neuzugängen und ohne den verletzten Mohamed El Hankouri ist der Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg in seine siebenwöchige Vorbereitung gestartet. Am Dienstag stand die Mannschaft von Trainer Christian Titz erstmals auf dem Trainingsplatz, am Tag zuvor waren diverse medizinische Tests absolviert worden.

El Hankouri befindet sich nach seinem Syndesmoseriss noch im Aufbautraining. Alexander Nollenberger musste die Einheit abbrechen, der Offensivspieler hatte einen Schlag auf die Hüfte bekommen. Daraus resultierten Probleme am Hüftbeuger.

Ebenfalls dabei war Martijn Kaars. Der Stürmer, in der vergangenen Saison mit 21 Toren in 38 Spielen für den niederländischen Zweitligisten Helmond Sport erfolgreich, soll die FCM-Probleme im Angriff lösen. „Wir sind froh, dass wir mit Martijn einen Spieler haben, der in der Vergangenheit getroffen hat. Aber hier startet er jetzt natürlich neu“, sagte Trainer Christian Titz dem MDR.

Für die neue Saison erhofft sich Titz, dass seine Mannschaft aus durchschnittlich über 60 Prozent Ballbesitz erfolgreicher spielt. „Ich hoffe, dass wir uns mehr Chancen erspielen und letztlich auch mehr Tore erzielen“, sagte der 53-Jährige.