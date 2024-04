Kurz vor der Tour-Premiere werden Musiker der Rock-Band Santiano so krank, dass das Konzert in Schwerin abgesagt wird. Auch der Tourauftakt in Leipzig fällt aus. Wo es weitergeht, steht schon fest.

Schwerin/Leipzig - Wegen eines heftigen Magen-Darm-Infekts sind zwei Musiker der Band Santiano ins Krankenhaus gefahren worden und die Premiere der neuen Tour in Schwerin wurde kurzfristig abgesagt. „Die dramatische Entwicklung in den letzten Stunden vor der Premiere hat uns selbst geradezu überrumpelt“, schrieb die Band am Mittwochabend auf ihrer Facebook-Seite.

Keyboarder Arne Wiegand habe es am Nachmittag beim Soundcheck erwischt, Bandkollege Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen habe gegen 18.00 Uhr das gleiche Schicksal ereilt. „Auch ihn hat es mittlerweile ins Krankenhaus verschlagen. Beide waren und sind in einem Zustand, der es uns beim besten Willen unmöglich machte, heute Abend die Premiere zu spielen.“ Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ berichtet.

Auch das Konzert in Leipzig am Donnerstag (11.4.) wurde abgesagt, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. In Hannover am Samstag (13.4.) solle es dann wie geplant mit der „Auf nach Doggerland!“-Tour weitergehen.

„Wir sind über alle Maßen untröstlich. Wir können es immer noch nicht fassen, dass das gerade wirklich passiert ist“, schrieb die Band auf Facebook.

Am Donnerstagmorgen wurden dort bereits Ersatztermine kommuniziert: 2. Oktober für Schwerin und schon 19. April für Leipzig. „Die Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit oder können alternativ an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, bei der sie erworben wurden.“

Santiano stehen seit mehr als zehn Jahren für mitreißende Seemannslieder. Die Band aus dem Norden gehört zu den erfolgreichsten der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland.

Ihr erstes Album „Bis ans Ende der Welt“ katapultierte die Schleswig-Holsteiner Björn Both, Axel Stosberg, Hans-Timm Hinrichsen und Andreas Fahnert sowie den Briten Pete Sage an die Spitze der Charts.