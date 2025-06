Am frühen Abend kommt es zu einem Streit. Kurz darauf sticht ein Mann auf sein Gegenüber ein. Der Verletzte geht zu Boden und kommt später ins Krankenhaus.

Mann am Bahnhof Pankow niedergestochen

Die Polizei hat in Pankow einen Tatverdächtigen festgenommen, der einen anderen Mann verletzt haben soll. (Symbolbild)

Berlin - Nach einem heftigen Streit am Bahnhof Pankow ist ein Mann am frühen Abend niedergestochen worden. Das teilte die Berliner Polizei auf dpa-Anfrage mit. Der Mann, der durch mehrere Stiche verletzt wurde, kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Worum es in der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern ging und warum sie derart eskalierte, war zunächst nicht bekannt.