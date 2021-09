Mann auf A 23 von Auto überrollt: Polizei sucht nach Zeugen

Itzehoe - Die Polizei sucht nach Zeugen, um den letzten Weg eines auf der Autobahn 23 bei Itzehoe überfahrenen Mannes zu rekonstruieren. Diese Angaben könnten bei der Klärung der Frage helfen, wie der 58 Jahre alte Mann aus dem Itzehoer Umland auf die Autobahn gekommen sei und ob er schon tot war, bevor er überrollt wurde, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Mann war am Sonnabend gegen 3.08 Uhr auf der Autobahn 23 bei Itzehoe von dem Auto eines 65 Jahre alten Mannes überrollt worden. Zeugen hatten nach Angaben der Polizei den 58-Jährigen zuletzt gegen 2.30 Uhr in Heiligenstedten im Kreis Steinburg gesehen. Sachdienliche Hinweise erbitten die Ermittler unter der Telefonnummer 04121 40920.