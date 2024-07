Ein Mann stirbt auf einem Parkplatz in Ostsachsen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat einen Verdächtigen festgenommen.

Großeinsatz in Ostsachsen

Nach dem Tod eines Mannes in Ostsachsen kommt ein Verdächtiger vor den Haftrichter (Foto: Illustration).

Schönau-Berzdorf auf dem Eigen - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes auf einem Parkplatz in Ostsachen hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Es handele sich um einen 41 Jahre alten Mann, teilte die Polizei mit. Er sei am Freitagabend in Görlitz gefasst worden. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts, hält sich mit näheren Informationen zu dem Geschehen jedoch zurück. Das 65 Jahre alte Opfer war am Freitagvormittag leblos auf dem „Am Hutberg“ in Schönau-Berzdorf auf dem Eigen gefunden worden. Sowohl der getötete Mann als auch der Verdächtige sind laut Polizei Deutsche.

Zeugenaussagen zufolge war der mutmaßliche Täter in einem blauen Auto mit Zittauer Kennzeichen vom Tatort geflüchtet. Auch nach dem Auto wurde gesucht. Die Polizei fand es in einem Garagenkomplex in Görlitz. Das Fahrzeug werde jetzt kriminaltechnisch untersucht.

Wie der 65-Jährige getötet wurde und was der Hintergrund der Tat ist, ist bislang noch offen. Die Polizei will „aus ermittlungstaktischen Gründen“ vorerst keine weiteren Angaben machen. Die kriminalpolizeilichen zu den Umständen dauerten an.