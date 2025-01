Braunschweig - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Braunschweig haben Löschkräfte einen Mann aus seiner Wohnung gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand die Wohnung bereits völlig in Brand, als die Retter gegen kurz nach 2.00 Uhr nachts eintrafen. Das Gebäude wurde umgehend evakuiert und 15 Personen wurden in einem Linienbus betreut.

Während sich eine Bewohnerin der Brandwohnung eigenständig in Sicherheit bringen konnte, war ein Bewohner der Nachbarwohnung aufgrund des vielen Rauchs im Treppenhaus in seiner Wohnung eingeschlossen. Über eine sogenannte Fluchthaube konnte der Mann dann gerettet werden.

Die Brandwohnung wurde komplett zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Insgesamt waren 46 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Brandursache und Sachschaden sind Teil der laufenden Ermittlungen.