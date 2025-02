Leer - Weil er seine Rechnung in einer Bar in Leer nicht bezahlen konnte, hat ein 30-Jähriger die Betreiberin mit einem Messer bedroht. Die 71-Jährige blieb bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Barbetreiberin hatte den Gast nach draußen begleitet, als dieser plötzlich ein Messer zog und Bargeld sowie Alkohol forderte. Anschließend flüchtete der Mann laut Polizei mit einem niedrigen, dreistelligen Geldbetrag. Die Beamten schnappten den 30-Jährigen in der Nähe der Bar. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.