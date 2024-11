Spezialkräfte der Polizei werden zu einem Haus in Zwickau-Planitz gerufen, in dem ein 21-Jähriger Familienmitglieder mit einem Messer bedroht haben soll. (Symbolbild)

Zwickau - Ein 21-Jähriger hat nach Polizei-Angaben in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Zwickau zwei Familienmitglieder mit einem Messer bedroht und damit einen Einsatz von Spezialkräften der Polizei ausgelöst. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in einem Krankenhaus in die psychiatrische Abteilung gebracht.

Den Betroffenen war es gelungen, sich selbst in Sicherheit zu bringen und die Polizei zu informieren. Die Beamten der Spezialeinsatzkräfte wollten zunächst mit dem Mann sprechen und verschafften sich Zutritt zu der Wohnung, nachdem dieser nicht reagierte. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt.