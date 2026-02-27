In einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Holzminden kommt es zu einer Bedrohungslage. Die Polizei greift ein.

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der einen Handwerker mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. (Symbolbild)

Delligsen - Ein Mann soll einen Handwerker in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Holzminden mit einer Schusswaffe bedroht haben. Bei dem Einsatz am Freitag in Delligsen wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Einsatzkräfte nahmen Kontakt zu dem Verursacher auf. Nach einer Ansprache verließ der Mann laut Polizei das Haus und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Beamten stellten demnach eine Schreckschusswaffe sicher. Der Beschuldigte wurde zur Polizei Holzminden gebracht. Die Hintergründe waren zunächst unklar, die Polizei nannte keine weiteren Details. Die Ermittlungen dauern an.