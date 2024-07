Weil sie nicht auf seinen Gesprächsversuch eingingen, hat ein Mann in Sangerhausen Jugendliche mit einem Beil bedroht. Die Polizei ermittelt.

Mann bedroht Jugendliche in Sangerhausen mit Beil

Ein wütender Mann hat Jugendliche in Sangerhausen mit einem Beil bedroht. Polizisten konnten ihn finden. (Symbolbild)

Sangerhausen - Ein 37 Jahre alter Mann hat in Sangerhausen Jugendliche mit einem Beil bedroht. Die Heranwachsenden hätten am Samstagnachmittag im Bahnhof auf einer Bank gesessen, als der Mann sie ansprach, teilte die Polizei mit. Die Jugendlichen erwiderten nichts, woraufhin der Mann wütend geworden sei und mit einem Beil unvermittelt auf die Holzbank eingeschlagen habe.

Die Jugendlichen riefen den Angaben nach die Polizei. Der 37-Jährige habe in der Zeit den Bahnhof verlassen. Die Beamten konnten ihn jedoch in der Nähe stellen. Er sei zur Behandlung in eine Fachklinik gebracht worden.