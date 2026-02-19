Eine Situation an einer Kasse eskaliert. Ein Mitarbeiter des Marktes wird verletzt. Die Polizei stellt den mutmaßlichen Täter kurz darauf.

Gardelegen - Nach einem Raub in einem Supermarkt in Gardelegen hat die Polizei einen 32-Jährigen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, einen Mitarbeiter des Supermarktes an der Kasse bedroht zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Der Täter hatte am Mittwochnachmittag an den Hals des 21-Jährigen gegriffen und ihm ein Messer vor das Gesicht gehalten. Anschließend nahm er eine dreistellige Summe aus der Kasse und flüchtete. Der junge Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Am Abend wurde der mutmaßliche Täter aufgegriffen. Aktuell befindet er sich laut Polizei in Gewahrsam.