Burg - Ein Mann hat in Burg bei Magdeburg Passanten mit einer Gewehrattrappe bedroht und ist von einem Mann mit mehreren Schlägen außer Gefecht gesetzt worden. Auslöser für die Tat am Mittwochabend im Landkreis Jerichower Land soll angeblich ein Streit an einem Einkaufsmarkt gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Demnach ging der Mann zu seiner Wohnung und holte die täuschend echt aussehende Attrappe.

Am Markt bedrohte er zwei Passanten und traf dann auf einen Mann. Dieser soll den 51-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und den Tatort verlassen haben. Ein weiterer Zeuge kam hinzu und nahm dem Mann die Attrappe ab. Der Verdächtige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nach dem Mann, der den Verdächtigen stoppte. Er soll 20 bis 30 Jahre alt sein sowie einen langen Bart und lange, ungepflegte Haare haben.