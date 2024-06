Neustadt an der Orla - Im Saale-Orla-Kreis hat ein polizeibekannter 39-Jähriger einen Passanten mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldeten Anwohner am Samstagabend, dass ein Mann in Neustadt an der Orla mit einem Messer umher laufen soll. Der Passant versuchte dem Täter das Messer abzunehmen und wurde daraufhin von dem 39-Jährigen bedroht, wie es hieß. Daraufhin flüchtete der Täter zunächst. Der Passant blieb unverletzt.

Knapp zwei Stunden später sei der 39-Jährige in Schleiz mit einem Küchenmesser umhergelaufen, hieß es. Passanten riefen daraufhin die Polizei. Diese traf den Tatverdächtigen kurze Zeit später an und stellte das Messer fest. Der 39-Jährige sei „erheblich alkoholisiert“ gewesen. Die Schleizer Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.