Vechta - Ein 51-jähriger Mann ist bei einem Autounfall im Landkreis Vechta lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei am Mittwochabend auf einer Kreisstraße in der Gemeinde Holdorf aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei seien die 24-jährige Fahrerin und der 20-jährige Beifahrer des anderen Autos schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber brachten Einsatzkräfte die drei Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.