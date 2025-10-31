Plötzlich lodern Flammen im Keller, der Bewohner eines Hauses in Falkensee erleidet Verbrennungen. Was ist über den Brand bislang bekannt?

Falkensee - Bei einem Wohnhausbrand in Falkensee im Havelland hat ein Mann Verbrennungen erlitten. Wie der Lagedienst der Polizei mitteilte, ist das Gebäude durch das Feuer nicht mehr bewohnbar. Es werde wegen eines technischen Defekts ermittelt. Der Brand brach im Keller aus. Ob ein technisches Gerät dort Feuer fing, konnte die Polizei bislang nicht sagen.

Der verletzte Mann sei mit leichten Verbrennungen in ein Berliner Krankenhaus gekommen, sagte eine Sprecherin der Behörde. Zudem fiel als Folge des Brandes in der betroffenen Straße in Falkensee für einige Zeit der Strom aus.