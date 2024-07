Quedlinburg - Bei einem Brand in einer Gartenlaube ist ein Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann bisher nicht identifiziert. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer am Freitagabend aus bisher ungeklärter Ursache in einer Gartenanlage in Quedlinburg (Landkreis Harz) aus.

Die Kameraden der Feuerwehr retteten den lebensbedrohlich verletzten Mann aus der brennenden Gartenlaube und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Beamten ermitteln nun zur Identität des Leichnams sowie zur Todes- beziehungsweise Brandursache. Der Brandursachenermittlung zufolge ist eine Fremdeinwirkung höchstwahrscheinlich auszuschließen, wie es hieß.