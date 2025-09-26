Mitten in der Nacht wird die Feuerwehr in Papenburg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen.

Papenburg - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Emsland ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war in der Nacht zum Freitag aus bisher ungeklärten Gründen ein Feuer in der Wohnung des 23-Jährigen in Papenburg ausgebrochen. Bei dem Brand in seiner Küche habe er eine Rauchgasvergiftung und leichte Verbrennung erlitten.

Wegen des starken Rauchs seien auch die sechs weiteren Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses, darunter ein Kind und ein Kleinkind, aus ihren Wohnungen evakuiert worden. Sie seien vorerst anderweitig untergebracht, bis ein Sachverständiger das Haus begutachtet habe. Die Schadenshöhe werde derzeit auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt.