Ein Streit in einer Unterkunft für Obdachlose in Jena endet blutig. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Polizei meldet eine Festnahme.

Ein Mann ist in einem Obdachlosenheim in Jena mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Jena - Bei einer Messerattacke in einem Obdachlosenheim in Jena ist ein Bewohner schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ebenfalls ein Obdachloser, flüchtete nach der Auseinandersetzung am Samstagabend, wurde jedoch wenig später vorläufig festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Beschuldigte werde des versuchten Totschlags verdächtigt und soll am Sonntagvormittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Zuvor hatte die „Thüringische Landeszeitung“ berichtet.