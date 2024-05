Mann bei Schlägerei in Nordhausen mit Messer verletzt

Nordhausen - Bei einer Schlägerei zwischen zwei Männern in Nordhausen ist ein 34-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind die Hintergründe der Auseinandersetzung am Sonntagabend bisher unklar. Ersten Ermittlungen zufolge werde der zweite Mann (40) verdächtigt, den 34-Jährigen verletzt zu haben. Angaben der Polizei zufolge wurde der 40-Jährige infolge der Schlägerei ebenfalls leicht verletzt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun zum genauen Tathergang und den Hintergründen.