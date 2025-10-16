Bei einer Auseinandersetzung in einem Nachtquartier im Bremer Drogenmilieu sind zwei Männer schwer verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. (Symbolbild)

Bremen - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Bremer Drogenmilieu sind zwei 35 und 44 Jahre alte Männer schwer verletzt worden – einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Einsatzkräfte fanden die beiden blutverschmierten Männer in der Nacht zum Donnerstag in einem sogenannten Nachtquartier-Container auf dem Gelände des Drogenkonsumraums in der Innenstadt, wie die Polizei mitteilte.

Beide wurden notärztlich versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Der 35-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der 44-Jährige wurde bei dem Streit schwer verletzt. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen.