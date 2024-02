Dresden - Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Dresden verletzt worden. Vier weitere Bewohner des Hauses wurden von den Einsatzkräften gerettet, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Demnach geriet in der Nacht auf Dienstag eine Wohnung im fünften Obergeschoss in Brand. Beim Eintreffen schlugen den Einsatzkräften aus mehreren Fenstern der Wohnung Flammen entgegen. Die Wohnungstür war zu dem Zeitpunkt bereits durchgebrannt, dabei kam es zu dichtem Rauch. Mehrere Menschen konnten selbstständig das Haus verlassen. Der Bewohner wurde von der Feuerwehr befreit, Rettungskräfte brachten ihn mit Brandverletzungen und dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Vier weitere Bewohner aus einer Nachbarwohnung wurden von den Einsatzkräften gerettet.

Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge zwar durch den Brand nicht verletzt, jedoch wegen medizinischer Probleme ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zudem rettete die Feuerwehr drei Katzen und einen Hamster. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, die Wohnung brannte vollständig aus. Auch das Gebäude wurde beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte vor Ort. Den Angaben zufolge hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.