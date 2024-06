Mann beißt bei Einsatz Polizisten in den Arm

Dresden - Ein aggressiver Mann hat sich nach einem Streit in einer Straßenbahn gegen polizeiliche Maßnahmen gewehrt und einen Beamten in den Arm gebissen und leicht verletzt. Der 44-Jährige sei unkooperativ gewesen und habe die körperliche Auseinandersetzung gesucht, wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte. Ihm seien daher Handfesseln angelegt worden. Als er zum Streifenwagen gebracht wurde, ging er auf den Polizisten los. Der Mann stand den Angaben nach unter Alkoholeinfluss, gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.