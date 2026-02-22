Göttingen - Ein 26-jähriger Mann hat einen Polizisten während einer Personenkontrolle in der Göttinger Innenstadt in den Arm gebissen. Außerdem habe er auf die Einsatzkräfte eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Zwei Beamte wurden dabei am Mittag verletzt und waren danach nicht mehr einsatzfähig.

Der polizeibekannte Mann fiel den Polizisten auf, weil er in einer Waffenverbotszone sein Gesicht teilweise verdeckte und sich einer Kontrolle entziehen wollte. Als die Beamten den Mann schließlich durchsuchten, fanden sie ein Messer bei ihm. Als sie ihn weiter durchsuchen wollten, wehrte er sich und leistete laut Polizei „teils erheblichen Widerstand“. Dabei biss er einen Polizisten in den Arm und schlug auf die Beamten ein.

Polizei wertet Bodycam-Aufnahmen aus

Mit der Unterstützung weiterer Einsatzkräfte wurde der 26-Jährige schließlich auf eine Polizeiwache gebracht. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, danach wurde er entlassen. Der Mann war in der Vergangenheit unter anderem bereits durch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen.

Laut Polizei filmten viele Zeugen den Einsatz in der Innenstadt. Derzeit werten die Beamten auch die Aufnahmen der Bodycams der Polizisten aus, um den Einsatz zu rekonstruieren. Die Waffenverbotszone wurde Anfang Februar eingeführt.