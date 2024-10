Ein 57-Jähriger findet in Bad Salzungen eine Handgranate im Müll - und bringt sie zur Polizeiinspektion. Die Beamten sperren die Räume ab.

Mann bringt Handgranate zur Polizei in Bad Salzungen

Bad Salzungen - Ein 57-Jähriger hat eine Handgranate zur Polizeiinspektion in Bad Salzungen gebracht. Der Mann fand die Granate in einer Tasche in einem Müllcontainer, wie die Polizei Suhl mitteilte. Da er den Sprengkörper den Angaben zufolge nicht dort lassen wollte, brachte er ihn zur Polizei und stellte ihn im Vorraum ab.

Weil nicht klar war, ob es sich um eine scharfe Handgranate handelt, wurden Eingangsbereich und umliegende Büros am Mittwoch abgesperrt, wie es hieß. Fachleute transportierten den Sprengkörper ab. Noch ist unklar, ob die Granate scharf war.