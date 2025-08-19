Ein Mann droht im Landratsamt Altenburg mit einem Blutbad - und verschwindet, bevor die Polizei eintrifft. Eine hektische Suche beginnt.

Im Alteburger Land kam es nach einem Vorfall im Landratsamt zu einem Polizeieinsatz (Archivbild)

Altenburg - Ein 46-Jähriger hat im Landratsamt Altenburger Land für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt, nachdem er gedroht hatte, Sprengstoff zu Hause zu haben und alle töten zu wollen. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte eine Mitarbeiterin des Landratsamts am Dienstagvormittag die Polizei. Als die Beamten wenige Minuten später eintrafen, hatte der Mann das Gebäude bereits verlassen. Daraufhin leitete die Polizei eine Fahndung im Stadtgebiet ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Gera an, die Wohnung des Tatverdächtigen zu durchsuchen. Schließlich wurde der Mann am Nachmittag in einem Verbrauchermarkt in Lucka festgenommen. Gefährliche Gegenstände trug er den Angaben zufolge nicht bei sich. Auch im Landratsamt wurde keine sprengstoffverdächtige Substanz gefunden.

Der Beschuldigte wurde anschließend vom sozialpsychiatrischen Dienst in eine medizinische Facheinrichtung eingewiesen. Gegen ihn wird nun wegen des öffentlichen Androhens von Straftaten ermittelt.