Nach einem Notruf finden Einsatzkräfte einen schwer verletzten Mann bei Isernhagen. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Isernhagen - Ein Mann aus Bremen ist in Isernhagen bei Hannover durch Stiche lebensgefährlich verletzt worden. Der 28-Jährige habe am Freitagabend einen Notruf abgesetzt, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt rückten zum Hufeisensee in Isernhagen aus, wo sie den Verletzten an einem Feldweg liegend antrafen.

Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde zunächst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen der Tat, dem Tatwerkzeug und zu einem möglichen Tatverdächtigen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts dauern an.