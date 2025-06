Am Montagmittag fallen Schüsse in Osnabrück. Eine 43-Jährige stirbt noch am Tatort. Der Täter ist laut Polizei der Vater ihrer drei Kinder. Er richtet die Waffe auch gegen sich selbst.

Osnabrück - Ein 41-Jähriger hat vor einem Haus in Osnabrück zunächst seine Ex-Partnerin und dann sich selbst erschossen. Die 43-Jährige erlag am Montagmittag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 41-Jährige sei durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden, wo er wenig später für tot erklärt wurde.

Die Tatwaffe sei am Tatort gefunden und sichergestellt worden. Den Angaben zufolge hinterlassen die Frau und der Mann drei Kinder. Sie hätten nicht mehr zusammengelebt, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Am Mittag untersuchten Beamte von der Spurensicherung den Tatort in der Windhorststraße. Für den Einsatz waren mehrere Straßen gesperrt. Die Tat ereignete sich in der Nähe einer Schule.