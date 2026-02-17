weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Verkehr: Mann fährt mit Auto gegen Baum - schwer verletzt

Verkehr Mann fährt mit Auto gegen Baum - schwer verletzt

Mitten in der Nacht kracht ein Auto bei Wilsum gegen einen Baum. Warum der 27-Jährige die Kontrolle verlor, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Von dpa 17.02.2026, 08:37
Der Mann kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Mann kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Marcel Kusch/dpa

Wilsum - Ein Autofahrer ist bei Wilsum westlich von Lingen gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der 27-Jährige kam in der Nacht aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.