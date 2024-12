Ein Autofahrer ist an der Bundesstraße B 183a gegen einen Baum gefahren. Er ist an seinen Verletzungen gestorben.

Auf der Bundesstraße B 183a ist ein Autofahrer zwischen Brehna in Sachsen-Anhalt und Storkwitz von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum gefahren. (Symbolbild)

Leipzig - Ein Autofahrer ist an der Bundesstraße B 183a zwischen Brehna (Sachsen-Anhalt) und dem Delitzscher Ortsteil Storkwitz (Nordsachsen) gegen einen Baum gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Der 54-Jährige war am Mittwoch von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Unfallursache war zunächst noch unbekannt.