  3. Alkohol im Straßenverkehr: Mann fährt wiederholt betrunken und ohne Führerschein Auto

Bei einer Verkehrskontrolle stellen die Beamten fest, dass ein Autofahrer betrunken, unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist. Der Mann ist bereits bekannt.

Von dpa 11.11.2025, 08:01
Der Alkoholtest des Mannes ist positiv (Symbolbild)
Der Alkoholtest des Mannes ist positiv (Symbolbild) Heiko Becker/dpa

Bockenem - Ein 41-Jähriger ist in Bockenem (Landkreis Hildesheim) betrunken, unter Einfluss von Betäubungsmittel und ohne Führerschein von der Polizei angehalten worden: und das nicht zum ersten Mal. Der Mann sei bereits mehrfach mit rechtswidrigem Verhalten im Straßenverkehr aufgefallen, teilt die Polizei mit. Bei der Verkehrskontrolle am Montagnachmittag beschlagnahmten die Beamten daher neben dem im Fahrzeug gefundenen Amphetamin auch den Wagen des Mannes.