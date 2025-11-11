Bei einer Verkehrskontrolle stellen die Beamten fest, dass ein Autofahrer betrunken, unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist. Der Mann ist bereits bekannt.

Bockenem - Ein 41-Jähriger ist in Bockenem (Landkreis Hildesheim) betrunken, unter Einfluss von Betäubungsmittel und ohne Führerschein von der Polizei angehalten worden: und das nicht zum ersten Mal. Der Mann sei bereits mehrfach mit rechtswidrigem Verhalten im Straßenverkehr aufgefallen, teilt die Polizei mit. Bei der Verkehrskontrolle am Montagnachmittag beschlagnahmten die Beamten daher neben dem im Fahrzeug gefundenen Amphetamin auch den Wagen des Mannes.